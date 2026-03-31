Ферросплавы закрыли без спроса

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» объявило о трехмесячном закрытии участка по выплавке и переработке ферросплавов цеха №7. Сотрудников временно переведут на другие производственные площадки. Причиной такого решения в ЧЭМК назвали снижение спроса на ферросплавы. В феврале 2026 года российские металлурги снизили производство стали на 11,9% в сравнении с аналогичным месяцем 2025-го. По мнению экспертов, рынок ферросплавов просел не только в России, но и во всем мире. Вероятнее всего, он начнет восстанавливаться не раньше 2027 года.



Челябинский электрометаллургический комбинат заявил о временном снижении объема производства ферросплавов. По данным пресс-службы ЧЭМК, участок по выплавке и переработке продукции цеха №7 закроют на три месяца.

«В связи с существенным снижением спроса на ферросплавы и, как следствие, отсутствием возможности сбывать всю производимую в настоящий момент продукцию комбинат на три месяца снижает объем производства на участке по выплавке и переработке ферросплавов цеха №7»,— сказано в комментарии.

На участке трудятся 170 сотрудников. На время приостановки работы их распределят в другие цеха. Сотрудникам также предоставят плановый оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком. Остальные участки и цеха ЧЭМК продолжают работать в текущем режиме.

Челябинский электрометаллургический комбинат является одним из крупнейших производителей ферросплавов в России. С февраля 2024 года он принадлежит государству. Тогда Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры РФ к компании «Эталон» и владельцам ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым об изъятии акций трех предприятий — АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Надзорное ведомство доказало, что заводы были незаконно приватизированы в 1990-х годах, поскольку решение о передаче предприятий в частную собственность приняли региональные органы власти, а не федеральные. В настоящий момент ЧЭМК принадлежит Росимуществу.

С 2024 года финансовые результаты ЧЭМК не публикуют в свободном доступе. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году предприятие впервые за пять лет получило чистый убыток в размере 519,4 млн руб. Прибыль от продаж составила 6,4 млрд руб. Показатель почти на 74% меньше, чем в 2022 году.

Последние пару лет российские металлурги переживают системный кризис из-за снижения спроса на сталь, низких цен на уголь и высоких ставок по кредитам. По данным корпорации «Чермет», в феврале 2026 года производство стали составило 3,8 млн т, чугуна — 3,8 млн т, готового проката — 4,3 млн т, труб — 0,6 млн т. Показатели выпуска стали год к году снизились на 11,9%, чугуна — на 7,8%, проката — на 7,7%, а труб — на 36%.

С тяжелой финансовой ситуацией столкнулся и второй крупный южноуральский участник угольного рынка — ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Группа компаний «Мечел» в 2025 году столкнулась с долгами за газ, снижением добычи угля и убытками по итогам 2024-го. В июне прошлого года руководство ЧЭМК приняло решение не выплачивать дивиденды по всем категориям акций из-за полученных убытков. Об этом говорится на портале раскрытия корпоративной информации. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с начала 2026 года ПАО «ЧМК» уже получило убыток от продаж в размере 1,2 млрд руб. Прошлый год компания завершила с прибылью в 3,8 млрд руб. Показатель примерно на 70% меньше, чем в 2021–2023 годах.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отмечает, что рынок ферросплавов в целом по всему миру начал «катиться вниз» с весны 2022 года. По его предположению, он начнет восстанавливаться не раньше 2027-го.

«Европа, куда раньше уходило до 45% российских ферросплавов, из-за энергошока урезала выплавку на 10–15%. Китай буксует из-за кризиса недвижимости. В результате российские поставки ферросплавов за год существенно просели, почти на четверть. Удлиненная логистика на азиатские рынки подняла транспортные издержки на 25–40%. Рост себестоимости также оказывает негативное влияние. Электро­энергия формирует до 30% затрат на плавку, а тарифы росли быстрее инфляции. Поэтому ЧЭМК, как и ряд конкурентов, вынужден на три месяца гасить печи — себестоимость все чаще догоняет спотовые цены, но успевает далеко не всегда. Думаю, что до конца года ожидать восстановления рынка ферросплавов тяжело. Для российских предприятий сложности вдобавок создает наличие дисконта на продукцию на внешних рынках. Это создаст дополнительный временной лаг в случае начала восстановления мирового рынка, который, предположу, может начать расти не раньше начала следующего года хотя бы на эффекте низкой базы»,— рассказал Вадим Тедеев.

Ольга Воробьева