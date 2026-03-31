Более 90 участков подтоплены из-за половодья в Иркутской области

За сутки в Иркутской области 13 приусадебных участков, четыре жилых дома и один социально значимый объект были освобождены от подтопления. Всего в регионе подтопленными из-за активного таяния снега остаются 95 приусадебных участков и три жилых дома. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев в Telegram.

Как уточнил глава региона, за прошлые сутки были подтоплены три жилых дома и девять приусадебных участков в селе Хомутово. Теперь количество подтопленных участков там достигает 73. Еще до трех увеличилось количество подтопленных участков в деревне Еланцы.

Еще суммарно 19 участков подтоплены в деревнях Куда, Грановщина, селах Урик, Большая Елань, а также поселке Усть-Ордынский. По словам господина Кобзева, продолжается работа по откачке воды с использованием спецтехники. В селе Хомутово, на которое приходится большая часть подтоплений, задействованы экскаватор и 12 вакуумных машин для углубления и расчистки водоотводных канав. Беспилотная авиация МЧС России ведет мониторинг обстановки.

С 18 марта в Иркутской области на период весеннего половодья действует режим повышенной готовности.