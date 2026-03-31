Лавров и глава МИД Омана обсудили ситуацию вокруг Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди. Стороны обсудили необходимость мирного решения ситуации вокруг Ирана. Российский министр обратил внимание, что готов помочь в поиске компромисса.

Бадр бен Хамад Аль-Бусаиди

Фото: Max Rossi / Reuters Бадр бен Хамад Аль-Бусаиди

Фото: Max Rossi / Reuters

«Лавров акцентировал готовность России содействовать поиску компромиссных развязок, а также подтвердил твёрдый настрой на поддержание плотной координации с оманскими партнёрами, в том числе на площадке ООН, в целях скорейшей деэскалации и недопущения расширения географии вооружённого конфликта»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Оман выступает в качестве посредника в конфликте США и Ирана. Как писали СМИ, через оманские силы в начале американо-израильской операции велись контакты Вашингтона и Тегерана. По данным WP, в то время как многие арабские страны готовы поддержать действия США, чтобы иранские власти согласились на жесткие ограничения ракетной и ядерной программы, Оман против такого подхода.

Лусине Баласян