Общепиту могут урезать налоги

Часть кафе и ресторанов могут освободить от НДС до конца года, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их информации, инициативу уже одобрили в правительственной комиссии, льгота начнет действовать с 1 апреля. На послабление смогут рассчитывать те предприятия, чей годовой доход не превышает 60 млн руб. При этом 70% выручки должен обеспечивать именно общепит.

Чтобы получить освобождение от НДС, раньше нужно было еще платить сотрудникам на уровне не ниже среднего по региону, пояснил основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук:

«Это касается именно тех, кто в 2025 году получил доход свыше 20 млн руб., но не более 60 млн руб. То есть мы здесь сразу отсеиваем тех, кто уже платит НДС с 2025-го. Они теперь по могут получить полное освобождение от его уплаты в рамках деятельности по общепиту, несмотря на то, какую зарплату выплачивали сотрудникам в прошлом году.

В этом-то как раз крылась вся проблема: ФНС задним числом оценивала эти выплаты, и зарплата должна была быть не ниже среднеотраслевой по региону. А там значения достаточно существенные, и в общепите такой уровень мало у кого есть. Теперь, получается, на девять месяцев это правило отменяют.

Но здесь предпринимателям нужно помнить, что за первый квартал все еще нужно будет отчитываться по НДС.

Далее, если они получают освобождение, то все равно сдают декларации, но уже НДС не платят. При этом льготная ставка для обрабатывающих производств — 7,6%. Кстати, про нее говорил Максим Решетников во время совещания по поводу пекарни "Машенька". В частности, отмечалось, что смена ОКВЭД на "обрабатывающее производство" позволит значительно сэкономить на взносах. Раньше у нас было условие: компания должна подтвердить, что не менее 70% ее доходов приходится именно на этот основной вид деятельности. Сейчас это правило убирают. Но это касается, на самом деле, достаточно небольшой когорты налогоплательщиков».

Налоговое послабление смогут получить большинство точек общепита, надеется владелец сети кофеен Take And Wake Алексей Петропольский:

«Любая компания, которая занимается общепитом, фактически может себе позволить 60 млн руб. выручки в 2026-м, не переходя на НДС и уплачивая те налоги, которые были в прошлом году: либо 6%, либо 15% по упрощенке. Коснется это всего общепита. И, конечно, многие из таких организаций перешли на упрощенную систему налогообложения и сейчас платят 8% вместо 6%. Вот для них уже ничего обратно не вернется.

Все зависит от того, сколько у вас сотрудников в найме и каков фонд оплаты труда. Если он превышает сумму по теоретическому НДС, то, конечно, выгоднее его не платить и экономить на зарплатах. Но я думаю, подавляющему большинству будет выгоднее просто не платить НДС, а самое главное — его не администрировать. Потому что этот процесс обходится еще от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. в месяц: это дополнительные затраты на бухгалтера, юриста и документооборот».

Сейчас предприниматели на упрощенной системе налогообложения с доходом свыше 20 млн руб. обязаны платить НДС по ставке 5% сверх основного налога. По инициативе правительства бизнесмены, которые утратили право на налогообложение по патентной системе, в некоторых случаях смогут воспользоваться правом на вычеты по НДС. В 2026-м лимит для применения этой системы снижен с 60 млн руб. до 10 млн руб. в год.

Никита Путятин