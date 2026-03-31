Валлийцы проиграли бой за погибшего

Французский суд поставил точку в споре футбольных клубов «Кардифф» и «Нант», связанном со скандальной историей, вызванной гибелью аргентинского игрока Эмилиано Салы. Из жизни он ушел еще в 2019 году: самолет, доставлявший его из Франции в Великобританию, потерпел крушение. «Кардифф», на тот момент выступавший в Английской премьер-лиге, отказался оплачивать согласованный трансфер игрока. Больше того, валлийский клуб потребовал в суде от «Нанта» €122 млн компенсации за упущенный доход. Однако суд встал на сторону «Нанта», постановив, что, хотя французский клуб и отправил игрока в Британию на самолете без получения должных разрешений от властей, он не несет ответственности за гибель футболиста.

Аргентинский форвард Эмилиано Сала при жизни был продан за €17 млн, а после смерти за него требовали €122 млн

Фото: Loic Venance / AFP Аргентинский форвард Эмилиано Сала при жизни был продан за €17 млн, а после смерти за него требовали €122 млн

Коммерческий суд Нанта 30 марта вынес вердикт по громкому делу, связанному с гибелью аргентинского футболиста Эмилиано Салы. История началась еще в 2019 году. Во время январского трансферного окна «Кардифф», выступавший в Английской премьер-лиге (АПЛ), договорился с «Нантом» о покупке у него Салы. По меркам обоих клубов его стоимость — €17 млн — была солидной. Сделка была заключена 19 января, а спустя два дня Сала на небольшом самолете Piper Malibu отправился из Нанта в расположение новой команды. Но до «Кардиффа» он не добрался: самолет потерпел катастрофу над Ла-Маншем, футболист и пилот погибли.

Через некоторое время выяснилось, что трагедия повлекла за собой спор между участниками сделки по Эмилиано Сале. «Нант» пожаловался в FIFA, что так и не получил от «Кардиффа» денег за трансфер Салы. «Кардифф» дал понять, что платить не намерен. В валлийском клубе, объясняя свою позицию, сделали акцент на том, что еще до обернувшегося катастрофой полета заключили личный контракт с Салой, однако АПЛ его отвергла, настаивая на корректировке ряда пунктов. Измененный вариант аргентинец должен был подписать как раз после прилета в Великобританию. Этого он не сделал. Как следствие, как игрок «Кардиффа» Сала премьер-лигой так и не был зарегистрирован.

Стороны в итоге дошли до судебных инстанций. Во всех «Кардифф» проигрывал.

Сначала британцы уступили в Палате по разрешению споров Международной ассоциации футбола (FIFA), следом — в Спортивном арбитражном суде (CAS) и, наконец, в Верховном суде Швейцарии, в юрисдикции которого находится CAS. В 2022 году FIFA предписала «Кардиффу» выплатить «Нанту» пусть не всю, но большую часть ранее оговоренной суммы — €11 млн.

«Кардифф», однако, не успокоился и продолжил тяжбу уже в гражданских судах, подав иск в коммерческий суд Нанта. При этом позиция «Кардиффа» претерпела изменения. Клуб уже не ссылался на формальные моменты. Такие как упомянутое отсутствие регистрации перехода игрока со стороны АПЛ. Вместо этого юристы «Кардиффа» попытались доказать, что руководство «Нанта» проявило халатность, повлекшую тяжкие последствия. В основу иска легло то, что именно «Нант» нанял разбившийся самолет, а также то, что, как выяснилось в ходе следствия, перелет осуществлялся без должного оформления всей документации.

Доставить Салу из Нанта в Кардифф должен был пилот Дэвид Хендерсон, осуществлявший также функции менеджера в управлении парком самолетов, в который входил и разбившийся Piper Malibu. Незадолго до намеченной даты полета у Хендерсона возникли другие дела. Он перепоручил управление машиной Дэвиду Ибботсону, несмотря на то что владелец самолета, как выяснилось позже, запретил Хендерсону привлекать господина Ибботсона к работе, поскольку последний дважды нарушал правила полетов, что приводило к авиационным происшествиям. В итоге Дэвид Хендерсон, получил 18 месяцев лишения свободы за организацию перелета без оформления должных разрешений.

Юристы «Кардиффа», однако, заметили, что несертифицированный полет был осуществлен именно по заказу «Нанта», и французский клуб в ответе за то, что нанял неподходящих исполнителей.

Больше того, «Нант» не удосужился организовать перелет самостоятельно. Вместо этого клуб обратился к некоему посреднику — Уилли Маккею. Ну а тот нанял показавшегося ему наиболее подходящим перевозчика в лице Хендерсона. В результате халатности, проявленной французской стороной, полагал «Кардифф», ему был нанесен ущерб в €122 млн. Эту сумму «Кардифф» требовал взыскать с «Нанта». Сложилась она на основании экспертизы, заказанной валлийцами в компании Analytics FC. Та пришла к выводу, что если бы Сала играл за «Кардифф», то клуб с вероятностью 54% сохранил бы место в АПЛ (элитный дивизион валлийский клуб покинул как раз в 2019 году). А каждый год присутствия в АПЛ приносит командам как раз от €120 млн.

Суд, однако, пришел к выводу, что все претензии «Кардиффа» необоснованны. Он установил, что «Нант» действительно нанял для организации перелета в качестве посредника Уилли Маккея, но при этом посчитал, что господин Маккей не был заказчиком перелета. «Трудно понять, почему суд посчитал, что Уилли Маккей не устраивал этот перелет, если он сам в суде признал, что сделал это»,— отметила адвокат «Кардиффа» Селин Джонс. Как бы то ни было, суд не нашел связи между действиями «Нанта» и тем, что организация перелета была осуществлена с нарушениями. Больше того, судебная инстанция посчитала, что в данном случае пострадавшей стороной является как раз «Нант», поскольку ему был нанесен имиджевый урон. Для его компенсации «Кардиффу» предписано выплатить €300 тыс.

Александр Петров