Кембридж получил рекордное пожертвование в $250 млн

Кембриджский университет объявил о получении пожертвования в размере 190 млн фунтов стерлингов ($250 млн). Как подчеркивается в пресс-релизе вуза, это крупнейший единовременный дар британскому университету в современной истории.

Фото: The Royal Institute of International Affairs

В сообщении уточняется, что средства выделил британский миллиардер Крис Рокос. На эти деньги будет создана Школа государственного управления имени Рокоса, которая займется подготовкой «лидеров будущего» в сфере международной политики.

«Мне посчастливилось получить возможность получить образование, которое изменило мою жизнь, и я хотел бы что-то вернуть Британии. Я надеюсь, что со временем влияние Школы государственного управления Рокоса по всему миру станет важным элементом той "мягкой" силы, которая была большим преимуществом для Великобритании»,— заявил бизнесмен, управляющий хедж-фондами.

Предыдущий рекордный дар Кембриджу в размере 185 млн в 2019 году сделал американский миллиардер Стивен Шварцман. Ту сумму тогда назвали крупнейшим пожертвованием любому университету со времен эпохи Возрождения.