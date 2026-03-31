Быстро-голубые

Единственной серией стартового раунда play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ, которая продлилась всего четыре матча, оказалась та, в которой встретились два «Динамо». Московское, год назад добравшееся до полуфинала, с сухим счетом уступило минскому, недавнему середняку. Впрочем, в таком исходе противостояния нет ничего странного, учитывая, что еще в регулярном чемпионате белорусский клуб выглядел куда крепче российского, неожиданно поменявшего в первой половине сезона главного тренера.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после сухого поражения в серии первого раунда play-off от минских одноклубников заявил, что готов к отставке

Формально для человека, не погруженного в детали отечественного хоккейного ландшафта и принявшегося всматриваться в него лишь на излете марта, исход динамовской серии выглядит, конечно, почти аномалией. Конкуренция в КХЛ уже некоторое время на таком уровне, что и в стартовом раунде крайне редко появляются пары, в которых преимущество какой-то команды настолько велико, что сопернику не удается зацепить хотя бы один матч. Нынешний play-off в целом этот тезис подтверждает.

Семь серий не уложились в минимальное количество встреч.

Даже явные вроде бы фавориты — владеющий пока Кубком Гагарина ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург», завершившие регулярный чемпионат на верхних строчках таблиц своих конференций — Западной и Восточной, уже покусаны вышедшими в кубковую стадию с восьмых мест «Спартаком» и «Сибирью». Единственное исключение — разгром, который устроило минское «Динамо» московскому. Сначала — две уверенные домашние победы, затем — две гостевые в овертайме с одинаковым счетом 2:1. Вторая — 30 марта — отправила российский клуб в отпуск.

А вроде бы, если отталкиваться от бэкграунда оппонентов, все должно быть наоборот. Минское «Динамо» на протяжении практически всей своей истории имело статус неприметного середнячка, приучившего к тому, что каждый сезон проводит по одному и тому же сценарию — с попаданием на флажке в play-off и безропотным вылетом спустя несколько дней после его начала. «Динамо» московское — яркий хоккейный бренд еще советской закваски, бесспорный гранд, который, правда, взяв в 2012 и 2013 годах два подряд Кубка Гагарина, затем сдал и к трофею вплотную не приближался. Но в предыдущем сезоне клуб, казалось, продемонстрировал готовность наконец совершить положенный по рангу и возможностям прорыв: хорошо выступил в регулярном чемпионате, а после него прошел сильные СКА и «Ак Барс», чтобы срезаться в полуфинале на еще более могучем, чем они, в тот момент «Тракторе». Еще немножко поднажать — и будет финал. Но вместо финала — провал.

Между тем на человека, который внимательно за сезоном следил, такого впечатления эта серия произвести не могла. В ней как бы сплелись две очень разные истории.

Одна — про минское «Динамо», которое при возглавившем его в 2023 году известном тренере Дмитрии Квартальнове постепенно прибавляло, уже год назад на прежнего скромненького середнячка не походило, а потом еще добавило, заставив восхищаться своей селекцией. На треть основа укомплектована ветеранами за 30, но они все еще хороши: Сэм Энас — лучший бомбардир регулярного первенства, Вадим Шипачев бьет рекорды результативности лиги всех времен, Зак Фукале надежен в воротах, Станислав Галиев, мучившийся в ЦСКА, обретает второе дыхание… И к весне уже никто не удивлялся, что впереди этой сбалансированной команды в конференции лишь «Локомотив».

Другая история — про московское «Динамо», которое не сумело сделать ничего, чтобы развить прошлогодний успех, а в ноябре, то есть еще на разгоне, вдруг испугавшись осенней нестабильности, уволила строившего этот успех главного тренера Алексея Кудашова, заменив его на помощника без опыта работы главой штаба Вячеслава Козлова. К взлету ход не привел. «Динамо» продолжило кувыркаться и дальше, а перед столкновением с минчанами котировалось ниже не только потому, что в регулярном первенстве финишировало на пять позиций ниже, но и потому, что хоккей показывало чересчур неубедительный, чтобы верить в чудесное преображение. Хотя и в то, что минчане могут победить именно так — пропустив за четыре матча всего четыре гола, всухую,— команду, у которой за все время выступлений КХЛ таких, без выигранных матчей, поражений в play-off еще не было, тоже верилось с трудом.

Что за этим поражением последует, догадаться нетрудно. Собственно, Вячеслав Козлов сам после него честно сказал, что готов к отставке.

Алексей Доспехов