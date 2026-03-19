Объем страхового рынка в Тамбовской области превысил 6 млрд рублей в 2025 году

По итогам 2025 года объем страхового рынка Тамбовской области достиг 6,1 млрд руб. — это на 4,3% выше уровня 2024-го. Всего жители региона заключили свыше 693 тыс. договоров. Об этом сообщили в тамбовском отделении Центробанка.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На долю добровольного страхования пришлось 72% от всех премий — 4,4 млрд руб. Однако в годовом исчислении сегмент сократился на 14%. В то же время на 24% выросло количество заключенных договоров добровольного медицинского страхования (ДМС) — до 24,8 тыс. Объем выплат по ним увеличился на 12,6%. Рост средней стоимости полисов объясняется ростом цен на медицинскую продукцию и услуги.

Сборы по личному страхованию заемщиков региона (включая ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней) выросли на 3%, достигнув 345,1 млн руб. Снижение показателя в первом полугодии было связано со спадом на ипотечном рынке, тем не менее в четвертом квартале ситуация изменилась. Ожидание ужесточения условий льготных программ в 2026 году привело к росту объемов жилищных кредитов, что повлекло за собой и увеличение числа страховок для заемщиков.

При этом абсолютным лидером по количеству заключенных договоров в Тамбовской области остается ОСАГО: на эту категорию пришлась половина всех оформленных страховок. За год реализовано 349 тыс. таких страховок — на 9% больше, чем годом ранее. Отмечается, что объем премий в этом сегменте сократился на 2,3% (до 1,7 млрд руб.). В отделении поясняют, что причиной может быть снижение средней стоимости полиса, вызванное высокой конкуренцией между страховщиками.

Кабира Гасанова