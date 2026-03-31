В горном кластере Сочи стартовала программа защиты каштана

В Сочи началась реализация программы по сохранению популяции каштана посевного, инициированной в рамках партнерства «Интерроса», научно-технологического университета «Сириус» и курорта «Роза Хутор». Первый этап проекта стартовал в горном кластере и предусматривает проведение полевых исследований состояния насаждений.

Состояние каштановых лесов на Кавказе вызывает обеспокоенность специалистов. Деревья подвержены воздействию грибковых заболеваний, приводящих к их ослаблению и гибели, а также инвазивного вредителя — восточной каштановой орехотворки. Ее распространение существенно снижает урожайность и влияет на кормовую базу животных, включая бурых медведей.

Проблема усугубилась после 2016 года, когда вредитель начал активно распространяться на территории Сочинского национального парка. К 2020 году поражение охватило значительную часть каштановых насаждений, что потребовало системного научного подхода к восстановлению экосистемы.

На первом этапе специалисты проводят обследование лесов и отбор образцов пораженных деревьев для лабораторного анализа. В работе участвуют представители экологических служб, а также сотрудники профильных научных учреждений, включая Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства.

Одним из ключевых методов борьбы рассматривается использование биологического контроля — внедрение естественного врага вредителя, насекомого торимуса. Ранее его уже применяли на отдельных участках, что позволило сократить количество поражений на деревьях.

Текущие исследования направлены на оценку эффективности ранее проведенных мероприятий и определение необходимости дополнительных мер. По итогам работ планируется выработать дальнейшую стратегию восстановления каштановых лесов с учетом научных рекомендаций и особенностей региона.

Мария Удовик