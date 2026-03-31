При тушении пожара на «Нижнекамскнефтехиме» пострадали двое сотрудников МЧС

Два сотрудника пожарной службы пострадали при тушении возгорания на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. У них травмы средней и легкой тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Пожару присвоен наивысший — пятый ранг сложности. Сейчас возгорание локализовано. На место тушения следует пожарный поезд. Пожарные службы из Башкирии и Удмуртии приведены в готовность.

Очаг возгорания находится на насосной установке по перекачке веществ, участвующих в нефтехимическом процессе. «Произошел взрыв, и последовало факельное горение»,— рассказал ТАСС источник в оперативных службах.

Пресс-служба «Нижнекамскнефтехима» сообщила о «сбое в работе оборудования» в 14:23 мск (совпадает с местным). В местных пабликах писали о сильном взрыве, в ближайших к промзоне домах выбило стекла. В городе отменены массовые мероприятия, развернуты мобильные лаборатории для замеров загрязнения воздуха.