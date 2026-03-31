Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12

Президент России Владимир Путин дал старт запуску движения беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 «Восток». Коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, сказал он. Президент пообещал, что в перспективе география применения такого транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин пообещал, что к 2028 году парк грузовых беспилотников будет насчитывать 992 автомобиля, к концу 2030 года— уже свыше 4 тысяч единиц техники. В стране этим направлением занимается три компании, что обеспечит им здоровую конкуренцию, сказал президент.

Владимир Путин поучаствовал в открытии движения во время церемонии, посвященной открытиям объектов транспортной инфраструктуры в разных регионах страны. Во время нее Владимир Путин рассказал об открытии нового пассажирского терминала в аэропорту Благовещенска, о завершении первого этапа строительства Багаевского гидроузла на Дону. В Санкт-Петербурге стартует очередной этап строительства Широтной магистрали скоростного движения, сказал президент.

В России действует экспериментальный правовой режим, позволяющий беспилотным грузовикам ездить по дорогам общего пользования. Беспилотные грузовики уже работают на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД, говорил до этого глава Минтранса Андрей Никитин.