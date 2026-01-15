На дороги России в течение двух лет запустят более 300 беспилотных грузовиков

В этом году парк беспилотных грузовиков в России вырастет с 90 до 111 машин, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, к 2028 году на российских дорогах будут курсировать 313 беспилотных грузовиков.

В интервью ТАСС господин Никитин напомнил, что такие грузовики уже работают на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД. В 2026 году планируется их запуск на трассе М-12 «Восток». Как считает министр, внедрение автономного транспорта эффективнее на закрытых территориях с предсказуемыми маршрутами, чем в крупных городах с интенсивным движением.

Экспериментальный правовой режим, позволяющий беспилотным грузовикам ездить по дорогам общего пользования, был продлен до 2028 года и расширен еще на три региона. Правительство также разрешило движение «высокоавтоматизированных транспортных средств» без присутствия человека в салоне. Такие машины появятся на дорогах уже в этом году, их суммарный пробег за два года должен составить 100 тыс. км.

Подробности — в материале «Ъ» «Просьба освободить кабины».