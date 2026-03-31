В венгерские выборы подлили бензина

Приближающаяся к финишу предвыборная гонка в Венгрии становится все более скандальной. Накануне выборов местные СМИ обнародовали план оппозиции в случае прихода к власти отказаться от российских энергоносителей. В связи с этим премьер-министр Виктор Орбан в своем видеообращении заявил о том, что его оппоненты из партии «Тиса» «разорят венгерские семьи» и ввергнут страну в катастрофу. В свою очередь, поддерживаемая Еврокомиссией оппозиция пугает избирателей исключением Венгрии из ЕС в случае переизбрания Орбана.

Фото: Bernadett Szabo / File Photo / Reuters

Новый предвыборный скандал в Венгрии, который затмил все предыдущие взаимные разоблачения власти и оппозиции, разразился после обнародования на этой неделе «Плана энергетической перестройки» оппозиционной партии «Тиса». Не предназначавшийся для публичного обсуждения документ предал гласности бывший советник «Тисы» Балаж Черча, который вышел из партии из-за несогласия с ее руководством.

Как сообщают венгерские СМИ, в распоряжении которых оказался план оппозиции, его авторство принадлежит советнику «Тисы» по вопросам энергетики, бывшему высокопоставленному сотруднику транснациональной нефтегазовой компании Shell Иштвану Капитаню (в случае смены власти в Венгрии ему прочат один из министерских портфелей в новом правительстве страны).

Главными недостатками нынешней энергетической политики Венгрии Иштван Капитань и его команда экспертов считают слишком сильное, по их мнению, вмешательство государства в рыночные отношения и зависимость Будапешта от поставок российских нефти и газа.

«Венгрия должна урегулировать свои конфликты с Еврокомиссией и Украиной, а это невозможно без существенных компромиссов и отказа от российских энергоносителей»,— отмечается в докладе.

Для решения этих задач эксперты «Тисы» предлагают следующие шаги: отменить замороженные цены на бензин и дизельное топливо, которые «лишают население стимулов к энергосбережению», ввести рыночные цены на коммунальные услуги, завершить модернизацию Дунайского НПЗ компании MOL, а также ввести «налог на энергетическую независимость» в размере 1–1,5%.

Предполагается, что этот налог будет действовать в течение двух лет и позволит собрать в бюджет до €1,5 млрд. Эти средства должны быть использованы на перевод завода MOL с российской нефти марки Urals на другие сорта.

По мнению авторов, «План энергетической перестройки» опирается на рекомендации Еврокомиссии для Будапешта, которые «рано или поздно должны быть реализованы».

В обнародованном венгерскими СМИ документе отмечается, что уже на первом после выборов заседании парламента в случае победы на выборах «Тиса» внесет законопроект о запрете импорта российского бензина и дизеля, а на первом заседании правительства заявит, что Венгрия прекращает закупки российских энергоносителей.

Неизбежный взрывной рост счетов за газ и электричество в 2–2,5 раза в «Тисе» намерены объяснить населению «последствиями прежней политики чрезмерной зависимости от России», проводимой правительством Орбана.

Явно не ждавшее того, что внутрипартийный документ станет достоянием гласности, руководство «Тисы» поспешило откреститься от утверждений Балажа Черчи. Как заявил лидер партии Петер Мадьяр, претендующий на кресло нового премьер-министра страны, обнародованный венгерскими СМИ план оппозиции не соответствует действительности.

Однако это опровержение оказалось не вполне убедительным, учитывая, что ранее «Тиса» опубликовала свою предвыборную программу, в которой поставлена задача ликвидировать энергетическую зависимость страны от России к 2035 году. Каким образом «Тиса» намерена добиться этой цели, в программе не уточняется.

В то время как в оппозиции пытаются спустить скандал на тормозах, учитывая перечисленные в ее энергетическом плане крайне непопулярные меры, премьер Орбан, напротив, пытается выжать из него максимум политических дивидендов. Он выступил с видеообращением, разъяснив избирателям, что их ждет, если они поддержат на выборах оппозицию.

«Новый день, новое скандальное разоблачение. Эксперт, вышедший из состава "Тисы", обнародовал план партии по энергетической перестройке. То, что содержится в этом документе, ужасает»,— заявил венгерский премьер.

По его словам, «Тиса» подготовила сценарий, при котором она отключит Венгрию от дешевой российской энергии. «Это положит конец защищенным ценам на топливо, программе снижения коммунальных платежей, а также введет налог на сбережения. Венгрии не нужен никакой план "Тисы" по энергетическому переходу. Этот план разорит венгерские семьи»,— предупредил венгерский премьер.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует энергетическую безопасность Венгрии, в связи с чем обсуждаемый отказ от надежного поставщика в пользу ненадежного противоречил бы национальным интересам страны.

Как сообщил, ссылаясь на расчеты МВФ глава администрации Орбана Гергей Гуйяш, отказ от российского газа обернется для Венгрии потерей более 4% ВВП.

Будущее поставок нефти по трубопроводу «Дружба», остановленных Украиной в конце января, Виктор Орбан также напрямую связывает с тем, как завершится борьба за власть на выборах 12 апреля.

«Зеленский называет разные даты начала поставок нефти, но это все после венгерских выборов в апреле. Он думает, что силы, которые он поддерживает, победят, и поэтому будет дружественное Украине правительство, и ему никогда больше в жизни не придется открывать "Дружбу"»,— пояснил Виктор Орбан в интервью венгерскому порталу Ot.

В то время как премьер Орбан в случае победы оппозиции пугает избирателей катастрофическим падением жизненного уровня, экономическими проблемами, утратой суверенитета страны и подрывом ее национальной безопасности из-за необходимости поддерживать Украину, оппозиция предупреждает, что переизбрание Орбана обречет Венгрию на роль европейского изгоя, которому будет грозить все большая изоляция внутри ЕС.

Как сообщило 30 марта со ссылкой на опрошенных дипломатов ЕС издание Politico, в руководстве Евросоюза уже обсуждают несколько идей, как предотвратить дестабилизацию работы ЕС в случае продления полномочий Орбана.

Предлагаемые меры могут включать в себя изменение порядка голосования, которое лишит Будапешт права вето, приостановку финансирования Венгрии по линии ЕС и даже исключение страны из Евросоюза.

Комментируя эту публикацию, политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил: «Согласно Politico, ЕС уже готовится к миру, где Виктор Орбан победит. Приятно видеть, что даже в Брюсселе знают: венгры поддерживают патриотические силы и Виктора Орбана, несмотря на поток фальшивых опросов».

Сергей Строкань