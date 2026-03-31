Курорт Сочи стал пятым в рейтинге поездок по России

Сочи занял пятое место в рейтинге наиболее востребованных направлений для поездок по России по итогам 2025 года. Такие данные представили участники отраслевой конференции «Краткосрочно», прошедшей 31 марта, на основе статистики сервиса «Авито Путешествия».

Туристическая активность внутри страны демонстрирует устойчивый рост. По информации Росстата, в 2024–2025 годах количество поездок по России увеличилось на 18%. На этом фоне Сочи сохраняет позиции одного из ключевых круглогодичных направлений, где спрос поддерживается как в летний, так и в зимний периоды.

Рынок краткосрочной аренды в городе развивается неоднородно. В феврале 2026 года предложение посуточного жилья выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость аренды составила 4,5 тыс. руб. за ночь, увеличившись на 20% в годовом выражении. По уровню цен Сочи занимает второе место среди российских направлений.

При этом в ряде районов отмечается снижение стоимости. В Хостинском и Центральном районах аренда подешевела примерно на 15%, в Адлерском — на 8%. В Лазаревском районе ценовая динамика осталась практически неизменной.

Отдельный рост показывает сегмент аренды домов: зимой 2026 года количество оплаченных бронирований в этом формате увеличилось на 37% по сравнению с прошлым годом. Основной поток туристов по-прежнему приходится на летние месяцы, однако зимой спрос поддерживается за счет горнолыжного отдыха.

Структура размещения также остается стабильной: около 47% путешественников выбирают посуточные квартиры и дома, 35% — отели, еще 9% — хостелы. Для значительной части туристов ключевым фактором при выборе жилья остается соотношение стоимости и качества, что влияет на развитие частного сегмента и расширение предложения на рынке.

Мария Удовик