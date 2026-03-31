Прокуратура начала проверку после взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехима»

После взрыва и последующего пожара на заводе «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) организована проверка. Об этом сообщила прокуратура Республики Татарстан.

«Нижнекамская городская прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также даст правовую оценку соблюдению требований безопасности»,— указано в сообщении ведомства.

В прокуратуре добавили, что к месту происшествия выехал прокурор Нижнекамска Ильнур Гаянов. При выявлении нарушений ведомство примет «меры прокурорского реагирования».

По предварительным данным, причиной ЧП на заводе в Нижнекамске стал сбой в работе оборудования. На предприятии заявили об одной жертве и 50 пострадавших. Угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано, пожар локализуют, отметили в «Нижнекамскнефтехиме».