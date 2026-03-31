Le Monde: большинство французских велокурьеров — нелегалы

Большинство велокурьеров во Франции являются нелегальными мигрантами, многие из них зарабатывают в месяц менее €1 тыс., пишет Le Monde.

Исследование провел Французский институт развития (IRD). С 2024 года были опрошены 1 тыс. велокурьеров в Париже и Бордо. Выяснилось, что их занятость составляет в среднем 63 часа в неделю. Примерно 99% велокурьеров — это мужчины, 99% из них — уроженцы других стран, две трети не имеют документов, и почти каждый второй хотя бы один день за последние 12 месяцев до интервью оставался без еды.

Это исследование IRD — первое в своем роде. Оно, как отмечают его авторы, призвано в том числе привлечь внимание к условиям труда и физическому и ментальному здоровью работников сферы доставки.

