Роспотребнадзор: шесть тысяч петербуржцев были покусаны собаками в прошлом году

За 2025 год в Санкт-Петербурге зафиксировали 5921 нападение собак на людей, среди них 286 случаев пришлось на детей. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь со ссылкой на данные регионального отделения Роспотребнадзора.

Как отметил парламентарий, статистика учитывает лишь те случаи, по которым пострадавшие обратились в клиники города по факту укусов собаками. В Управление ветеринарии поступило 69 материалов из полиции по факту потенциального правонарушения. 13 владельцев собак были привлечены к административной ответственности за нападение животного на людей. В возбуждении дела по остальным материалам было отказано.

По данным Роспотребнадзора, количество нападений животных на людей в Петербурге выросло. За прошлый год собаки покусали 5462 петербуржца, в том числе 1187 детей. Всего в городе насчитывается около 250 тыс. собак. Господин Рябоконь утверждает, что эта статистика говорит о том, что действующие нормативные акты «фактически не работают».

Ранее депутат внес в ЗакС законопроект о возложении на полицию полномочий составлять протоколы на владельцев собак. Сейчас этим занимаются органы исполнительной власти, которые, считает Андрей Рябоконь, не могут оперативно реагировать на факт нападения животного на человека, из-за чего дела практически не возбуждаются и ситуация не контролируется должным образом. Он же предлагал создать реестр домашних животных, предложение было направлено на рассмотрение в Госдуму.

Полина Пучкова