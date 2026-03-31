Четырех жителей Челябинска подозревают в легализации 2 тыс. иностранцев

Следственное управление УМВД России по Челябинску возбудило уголовное дело в отношении четырех горожан по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Двух подозреваемых в легализации 2 тыс. иностранцев отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По материалам пограничного управления ФСБ России по региону, в сговор вступили четыре местных жителя в возрасте от 31 до 53 лет. Они систематически направляли в отдел по вопросам трудовой миграции регионального полицейского главка информацию о якобы заключении трудовых договоров с мигрантами. За это иностранцы платили подельникам сначала 7 тыс. руб., а потом по 2 тыс. руб. ежемесячно, пока длился контракт. По предварительным данным, с 2019 по 2026 годы подельники легализовали в Челябинске около 2 тыс. мигрантов.

Двоим подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, еще двоих отправили под домашний арест. Один из задержанных — бывший участник криминальной группировки, остальные тоже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Виталина Ярховска