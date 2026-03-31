Футбольные клубы «Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры о слиянии

Казанский «Рубин» и нижнекамский «Нефтехимик» ведут переговоры о слиянии двух клубов. Об этом сообщает портал «Чемпионат».

«Прорабатывается решение для формирования единой вертикали подготовки талантов и развития футболистов внутри региона за счет синергии систем и эффективного взаимодействия двух футбольных центров республики»,— заявили «Чемпионату» в пресс-службе «Рубина».

26 марта журналист Сергей Ильев написал в своем Telegram-канале, что «Нефтехимик» может войти в структуру «Рубина». «Пока принципиального решения нет, но в недрах "Нефтехимика" мне подтвердили: подобное возможно. При слиянии "Рубина" и "Нефтехимика" как юридического лица казанцы будут обкатывать свою молодежь в клубе Первой лиги, а также поставят своего тренера»,— сообщил он.

После 22 туров «Рубин» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Нефтехимик», набравший 35 очков по итогам 25 матчей, идет восьмым в Первой лиге — втором по силе дивизионе страны.

Таисия Орлова