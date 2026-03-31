Американские рестораны изменили меню из-за роста цен на импортные вина

Многие американские рестораны вынуждены менять меню из-за существенного роста цен на импортные вина, вызванного введением импортных пошлин администрацией Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей отрасли. Они отмечают, что рестораны все чаще заменяют дорожающие позиции в меню более дешевыми аналогами, в том числе американскими винами.

По словам собеседников агентства, в прошлом году розничные цены на некоторые импортные вина выросли на 5–12% и продолжат расти. Продажи импортного вина, по подсчетам одного из дистрибуторов — компании SGWS, с октября 2025 по январь текущего года снизились на 8%.

Reuters цитирует Кристен Гоцеляк, директора по винам компании Kent Hospitality Group, управляющей несколькими дорогими ресторанами в Нью-Йорке и других городах. По ее словам, некоторые виды шампанского и других вин, которые раньше были весьма распространены, исчезают из меню, так как стали слишком дорогими из-за пошлин.

Яна Рождественская