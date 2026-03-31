«Арнест ЮниРусь» будет развивать Avon в партнерстве с Faberlic

«Арнест ЮниРусь», недавно купившая активы Avon в России, договорилась о партнерстве в развитии бренда Avon на российском рынке с Faberlic. Как рассказали “Ъ” в компании, прежде всего Faberlic предоставит собственную инфраструктуру сетевого маркетинга и будет осуществлять реализацию указанной продукции в канале прямых продаж, а также на маркетплейсах. Кроме того, потребители смогут приобрести парфюмерию под брендом Avon в федеральных сетях и офлайн-магазинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Метод прямых продаж — реализация продукции через консультантов, минуя розничные сети. Основатель Avon Дэвид Макконнелл, построивший бизнес на продаже парфюмов через торговых представителей, в основном женщин, которые ходили по домам и предлагали продукцию потенциальным покупателям, считается изобретателем этой модели.

«Понимая уникальность канала прямых продаж для Avon, мы выбрали в качестве нашего партнера по дистрибуции компанию Faberlic. Убежден, что их масштабная экспертиза в сетевом маркетинге в сочетании с нашими производственными компетенциями даст бренду Avon второе дыхание»,— отметил президент группы «Арнест» Алексей Сагал.

«Арнест ЮниРусь» будет отвечать за производство и качество продукции Avon на предприятии в Наро-Фоминске. По словам Алексея Сагала, сейчас мощности завода загружены всего на 7%. Компания намерена восстановить производство и обеспечить максимальную загрузку площадки — как через выход в сегмент парфюмерии, так и через развитие контрактного производства.

Такое разделение ролей, при котором «Арнест ЮниРусь» концентрируется на производстве, загрузке мощностей и контроле качества, а Faberlic берет на себя дистрибуцию и работу с потребителем, логично, говорит член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова. Сотрудничество поможет компаниям эффективнее общаться с потребителем в условиях резко возросшей информационной нагрузки, а также повысит качество сервиса, соглашается исполнительный директор Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии Андрей Самойлов.

Бразильский концерн Natura объявил о продаже российских активов Avon компании «Арнест ЮниРусь» в феврале 2026 года. Сумма сделки составила 2,52 млрд руб. Кроме того, согласно решению правкомиссии, компания-покупатель заплатит в федеральный бюджет РФ добровольный взнос в размере 2,2 млрд руб. (35% от оценочной стоимости актива). Остальные активы Avon концерн Natura месяцем ранее продал американской инвестиционной компании Regent LP.

К моменту продажи бизнес Avon в России уже не первый год находился в состоянии рецессии. Ежегодно финансовые показатели компании падали — EBITDA в 2025 году составила 0,8 млрд руб., что в 3,5 раза меньше показателей 2020 года, а выручка с 2020 года сократилась в 2,7 раза. Объем производства на российском предприятии Avon при этом снизился с 90 млн единиц до 28 млн единиц готовой продукции.