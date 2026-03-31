Песков прокомментировал решение ЕСПЧ о выплате компенсации историку Дмитриеву

Россия не признает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации историку Юрию Дмитриеву, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сейчас ученый отбывает наказание в колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуализированного характера.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не признаем это решение, поэтому, отвечая на ваш вопрос, я могу ответить лаконично — нет, не имеет»,— сказал господин Песков. Так он ответил на вопрос, имеет ли значение решение ЕСПЧ о выплате господину Дмитриеву 2 тыс. евро со стороны России. Решение о компенсации Европейский суд вынес сегодня. Страна законодательно закрепила отказ от исполнения решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года, после выхода из Совета Европы.

Юрий Дмитриев — карельский историк, бывший глава отделения научно-информационного центра «Мемориал» (общество «Международный Мемориал» было признано иноагентом и ликвидировано). В июле 2020 года его приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима по делу о развратных действиях над приемной дочерью и порнографии. В сентябре того же года срок увеличили до 13 лет, а в декабре 2021 года — до 15 лет.

По данным следствия, в 2008-2015 годах Дмитриев фотографировал свою дочь, а в 2012-2016 годах совершал в отношении нее насильственные действия. Сам историк обвинения отрицает. По словам Дмитриева, он фотографировал свою подопечную, чтобы следить за ее состоянием, поскольку после детдома девочка попала к нему со слабым здоровьем. Защита сообщала, что Юрий Дмитриев вел дневник здоровья подопечной, поскольку боялся лишиться родительских прав.