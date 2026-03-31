«Ростовавтодор» не вывез

Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с АО «Ростовавтодор» более 89,4 млн руб. задолженности и пени по договорам на техобслуживание автомобилей и поставки топлива в пользу ООО «Донавтозапчасть» и ООО «Сириус». Последний заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании АО «Ростовавтодор» банкротом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поставщик топлива из Краснодара ООО «Сириус» и продавец автомобильных деталей из Батайска ООО «Донавтозапчасть» взыскивают с АО «Ростовавтодор» более 89,4 млн руб. задолженности за поставки запчастей и топлива. Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Согласно материалам дела, шесть договоров на техническое обслуживание и ремонт автомобилей между ООО «Донавтозапчасть» и АО «Ростовавтодор» (ранее ГУП Ростовской области «Ростовавтодор») на 26,9 млн руб. были заключены с апреля 2023 года по начало января 2025 года. Истец не оплатил услуги в срок, и ему была начислена пеня на 8,9 млн руб. Оказание услуг истец подтвердил актами приемки и гарантийными письмами. Ответчик, возражая против удовлетворения иска, указал на отсутствие доказательств получения товара, представив таблицу с перечнем документов, в которых, по его мнению, отсутствуют доверенности, печать организации, подпись представителя, либо имеются рукописные исправления. Эти доводы суд отклонил.

Исковые требования ООО «Донавтозапчасть» были удовлетворены. Решение суда от 17 марта 2026 года в законную силу не вступило.

Еще одно решение в пользу поставщика топлива ООО «Сириус» было вынесено 18 марта 2026 года. Три договора на поставку нефтепродуктов АО «РостовАвтоДор» были заключены в 2025 году: в январе 2025 года на 29,7 млн руб., в апреле 2025 года на 7,4 млн руб., в июле 2025 года на 1,9 млн руб. Товар был поставлен, но не оплачен в тридцатидневный срок, что нарушило условия контракта.

За ненадлежащее исполнение обязательств истцом ответчику начислена неустойка по трем договорам на 8,9 млн руб. Ответчик пытался оспорить ее размер, но судом ему было отказано.

«Суд констатирует, что согласованный сторонами в договоре размер неустойки (в размере 0,1% и 0,01%) соответствует обычно применяемым в предпринимательской деятельности мерам ответственности за аналогичные нарушения и даже является меньшим»,— говорится в решении суда.

В итоге требования ООО «Сириус» к АО «Ростовавтодор» были полностью удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.

АО «Ростовавтодор» было зарегистрировано в 2024 году в результате реорганизации ГУП «Ростовавтодор». По данным портала kartoteka.ru, основной вид деятельности предприятия — строительство автомобильных дорог. Уставный капитал — 1,1 млрд руб. Гендиректор — Виктор Шапаускас.

С 2016 года по 2020 год ГУП «Ростовавтодор» возглавлял бывший замгубернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев. Сейчас он находится в федеральном розыске по обвинению в превышении полномочий и ограничении конкуренции. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде ареста. По данным следствия, Владимир Окунев в период работы директором ГУП «Ростовавтодор» через доверенных лиц стал-де-факто владельцем компании-конкурента на рынке дорожных работ. За счет этого между компаниями заключили антиконкурентное соглашение.

Согласно информации портала «Федресурс», ООО «Сириус» является одним из пяти кредиторов, заявивших о намерении обратиться в суд с заявлением о признании АО «Ростовавтодор» банкротом. Подача заявлений о признании АО «Ростовавтодор» несостоятельным ООО «Сириус» и прочими кредиторами станет крайней мерой и может свидетельствовать о невозможности исполнения решения суда в рамках исполнительного производства, сообщил «Ъ-Ростов» председатель коллегии адвокатов «Лежнин и партнеры» Роман Лежнин. «После арбитражный управляющий в процедуре банкротства проверит финансово-хозяйственную деятельность должника, проанализирует совершенные им сделки и при необходимости обжалует их с целью возврата в конкурсную массу имущества, переданного по незаконной сделке»,— отметил адвокат.

Наталья Белоштейн