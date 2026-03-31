Гендиректора «Судоремонтной базы "Фрегат"» обвинили в мошенничестве

СКР предъявил обвинение в мошенничестве генеральному директору ООО «Судоремонтная база "Фрегат"» Сергею Шевцову. Суд арестовал имущество обвиняемого для взыскания штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2019 и 2022 годах Минобороны заключило контракты с «Фрегатом» на обслуживание и ремонт кораблей. В 2022 году господин Шевцов организовал ремонт техники, но с использованием некачественных материалов.

Также гендиректор подготовил документы с ложной информацией о выполненной работе. В результате он похитил более 20 млн руб. Условия договоров при этом не были выполнены.

Никита Черненко