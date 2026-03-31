ISNA: США и Израиль ударили по причалу острова Кешм в Персидском заливе

Вооруженные силы США и Армия обороны Израиля нанесли удары по причалу Бахман на острове Кешм в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на правительство страны.

«Ни один из граждан или сотрудников причала не пострадал, ситуация быстро взята под контроль»,— пишет агентство в Telegram-канале. Сегодня Минздрав Ирана сообщал, что из-за атаки США и Израиля на острове вышла из строя установка для опреснения воды.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ республика атакует Израиль и американские базы в странах Персидского залива. По информации The Washington Post, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, в том числе на островах страны и в прибрежной зоне Ормузского пролива.