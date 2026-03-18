Белгородцу ужесточили срок за госизмену в пользу родственника из Минобороны Украины

Московский первый апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Белгородской области и ужесточил приговор жителю региона, родившемуся на Украине, за госизмену (ст. 275 УК РФ) и незаконный оборот взрывных устройств (п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Вместо 17 лет колонии строгого режима Михаилу Ковтуну 1966 года рождения назначили 21 год лишения свободы. В остальной части наказание, вынесенное Белгородским облсудом, осталось без изменений: ограничение свободы на год, конфискация 2,6 млн руб. и штраф на 500 тыс. руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как установил суд, в мае 2023 года к белгородцу через мессенджер обратился его родственник, работающий в Министерстве обороны Украины. Впоследствии осужденный по заданию кураторов посетил приграничные населенные пункты и снял на автомобильный видеорегистратор фортификационные сооружения ВС РФ, скопления военнослужащих и места их дислокации. Полученную информацию он переслал через мессенджер родственнику, который в свою очередь передал их украинским спецслужбам.

По данным собеседника издания, эти сведения были использованы для подрыва боеспособности группировки войск прикрытия госграницы во время вторжения ВСУ в Грайворонский округ.

В отдельный эпизод выделена покупка осужденным самодельного взрывного устройства осколочно-фугасного действия с поражающими элементами в виде саморезов, винтов и гаек. Он хранил его у себя в частном доме.

Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Белгородской области.

