С начала года в центрах содержания мигрантов в США умерли 14 человек

В центрах содержания мигрантов, задержанных Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE), с начала года умерли уже 14 человек. Об этом сообщает NBC News. Это больше, чем за весь прошлый год.

Внимание к смертям в заключении ICE привлекла самая последняя из них. Тело гражданина Мексики Хосе Гвадалупе Рамоса обнаружили в центре содержания рядом с Лос-Анджелесом. ICE называет умершего «преступником и незаконным мигрантом», которого признали виновным в хранении запрещенных веществ и краже. Он провел в центре ICE чуть больше месяца и умер 25 марта. У него были диабет и высокое артериальное давление. Он постоянно принимал лекарства. Причину его смерти власти до сих пор не назвали.

По данным ICE, за весь 2025 год в центрах содержания умерли 33 человека, в 2024 году — 11 человек. На середину февраля 2026 года в центрах находилось рекордное число мигрантов — более 68 тыс. человек.

Алена Миклашевская