Трем подросткам дали по шесть лет колонии за поджог в Свердловской области

В Свердловской области признали виновными в теракте двух 16-летних и одного 18-летнего подростка. Их приговорили к шести годам колонии воспитательного и общего режима соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Преступление произошло в июле 2024 года. Как установил суд, молодые люди подожгли железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов. Ущерб от поджога превысил 1 млн руб. За это подростки получили 40 тыс. руб. от интернет-вербовщиков.

В СКР уточнили, что ущерб возместили родственники несовершеннолетних. Ранее по делу приговорили трех жителей Свердловской области за несообщение о преступлении. Им назначили штрафы.

