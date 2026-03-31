Рецидивиста из Югры осудили за ложное сообщение о бомбе в учреждении УФСИН

Лангепасский городской суд признал ранее судимого 43-летнего жителя Нижневартовска (ХМАО-Югра) виновным по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти) и назначил ему 6 лет колонии особого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в декабре 2025 года мужчина позвонил в экстренную службу и сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании учреждения ФСИН в Лангепасе. Для проверки сообщения привлекались силы МВД и ФСИН, из здания эвакуировали более 50 осужденных, отбывавших принудительные работы.

Сам фигурант отбывал принудительные работы в том самом исправительном центре, однако в момент звонка находился на лечении в медицинском учреждении. В суде он объяснил свои действия тем, что перепутал адрес, и заявил, что не предполагал таких последствий.

«Вартовчанин совершил преступление в период двух непогашенных судимостей за тяжкие преступления, наказания за которые он отбывал в виде лишения свободы, что было признано судом особо опасным рецидивом преступлений. Рецидив преступлений повлек более строгое наказание и иные последствия при назначении вида исправительного учреждения»,— говорится в сообщении суда.

К назначенному сроку суд частично присоединил неотбытую часть принудительных работ, окончательно назначив 6 лет 1 месяц лишения свободы.

Полина Бабинцева