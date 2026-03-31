В Севастополе гендиректора судоремонтной базы «Фрегат» обвиняют в хищении более 20 млн рублей

Военные следственные органы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Судоремонтная база "Фрегат"» Сергея Шевцова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили «РИА Новости» в Следственном комитете России.

По версии следствия, в 2019 и 2022 годах предприятие заключило с Минобороны РФ контракты на сервисное обслуживание и ремонт техники. Контроль за исполнением обязательств был возложен на руководителя компании. Следствие полагает, что в рамках одного из договоров в 2022 году работы выполнялись с использованием некачественных материалов, при этом в отчетной документации содержались заведомо недостоверные сведения.

Как утверждают в ведомстве, такие действия позволили похитить более 20 млн руб. бюджетных средств, при этом обязательства по контрактам в полном объеме выполнены не были, что повлекло ущерб для государственного заказчика.

В рамках расследования по ходатайству следствия на имущество Сергея Шевцова наложен арест для обеспечения возможного исполнения приговора.

Вячеслав Рыжков