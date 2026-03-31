Минцифры предложило обязать бизнес заводить платную электронную почту

Минцифры предложило создать госсервис для официальной электронной переписки между гражданами, бизнесом и государством. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых подключение планируют сделать обязательным и платным, сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект о реформе почтовой отрасли.

Законопроект вводит два новых понятия: «электронную почтовую систему» и «цифровой почтовый ящик» — адрес внутри этой системы, привязанный к личному кабинету на «Госуслугах». Правительство должно будет определить порядок работы платформы, случаи обязательного использования, а также тарифы и правила подключения, следует из законопроекта. Также оно назначит организацию федеральной почтовой связи оператором системы, который будет отвечать за ее создание и работу.

Проект предполагает ежемесячную плату за использование ящика, а также плату за отправку отдельных категорий юридически значимых писем. Согласно законопроекту, без оплаты сервиса доступ к нему будет приостанавливаться, и оператор будет присылать налоговые органы уведомления о недостоверности почтового адреса. Законопроект также обязывает операторов связи бесплатно информировать пользователей о новых сообщениях и действиях в системе через СМС.

Запустить работу системы предполагается уже в сентябре 2026 года, указано в законопроекте. Самозанятые не смогут зарегистрироваться без подключения почтового ящика, а те, кто уже ведет деятельность в таком статусе, должны будут создать адрес до 1 марта 2027-го.