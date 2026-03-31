IBA готова провести третий бой между Биволом и Бетербиевым

Международная ассоциация бокса (IBA) готова организовать третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Об этом сообщил «Ъ» президент организации Умар Кремлев.

По словам господина Кремлева, «самой подходящей и безопасной площадкой» для проведения поединка является Москва. Также он добавил, что перед третьим поединком боксеры должны провести по одному бою, после чего «можно будет предметно планировать и организовывать» встречу.

В октябре 2024 года в Эр-Рияде Дмитрий Бивол потерпел от Артура Бетербиева первое в карьере поражение. В феврале 2025 года там же у них состоялся матч-реванш, в котором Бивол одержал победу решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Через несколько месяцев он отказался от титула по версии Всемирного боксерского совета.

На счету 35-летнего Дмитрия Бивола 24 победы на профессиональном ринге. 30 мая в Екатеринбурге он проведет бой с немцем Михаэлем Айфертом за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации. 41-летний Артур Бетербиев одержал 21 победу и потерпел одно поражение.

Таисия Орлова