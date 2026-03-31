Выдача автокредитов в Челябинской области выросла на 20%

В январе-феврале 2026 года жителям Челябинской области выдали автокредитов на 5,3 млрд руб. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

За первые два месяца года в целом по стране россиянам одобрили займы на автомобиль на 184,4 млрд руб. За год показатель вырос на 17,6%. Самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали Москва (+30%), Санкт-Петербург (+28,3%), Краснодарский край (+26,3%), а также Ленинградская (+26,3%) и Свердловская (+26%) области.

Виталина Ярховска