Вступил в силу приговор за смертельное ДТП бывшему судье Майкопского горсуда

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Анатолию Горголину, судье в отставке Майкопского городского суда Адыгеи, который признан виновным в совершении аварии с гибелью ребенка. По данным объединенной пресс-службы судов края и прокуратуры, осужденный будет отбывать наказание в колонии-поселении в течение трех лет.

Смертельная авария с участием бывшего судьи Горголина произошла в Майкопе 22 июля 2023 года. За рулем своего автомобиля Mercedes Анатолий Горголин по обочине объезжал пробку в центре города. В этот момент его автомобиль столкнулся с другим и вылетел на дорожку парка, по которой ехал на самокате девятилетний мальчик. Ребенок погиб на месте. Затем автомобиль Mercedes съехал по склону к реке и перевернулся, Анатолий Горголин и находившиеся с ним его внуки получили травмы.

Советский райсуд Краснодара признал бывшего судью Горголина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. В пользу потерпевших с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 10 млн руб. Бывший судья обжаловал приговор, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для его изменения.

Анна Перова, Краснодар