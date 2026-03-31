«Оил Ресурс» расширяет сотрудничество с Китаем

Подконтрольная ГК «Кириллица» нефтяная компания «Оил Ресурс» в ходе отраслевой выставки CIPPE в Пекине подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с The Eighth Construction Company of CNPC., Ltd (структура крупнейшей китайской нефтегазовой корпорации CNPC). Документ определяет взаимодействие сторон в области разработки, производства и поставки высокотехнологичного нефтегазового оборудования для проектов повышения нефтеотдачи для долгосрочного партнерства на ближайшие 15 лет. Кроме того, соглашение предполагает возможность совместной реализации проектов на рынках России и Китая.

Подписание соглашения между «Оил Ресурс» и The Eighth Construction Company of CNPC Фото: Предоставлено ГК «Кириллица» Акционер ГК «Кириллица» Семен Гарагуль на выставке CIPPE в Пекине Фото: Предоставлено ГК «Кириллица»

В частности, речь идет об использовании технологии термохимического воздействия (ТТХВ) — инновационном методе разработки трудноизвлекаемых запасов нефти, которую развивает Научно-технологический центр в составе ГК «Кириллица». В его основе лежит закачка сверхкритической воды при высоких температурах (до 550°C) и давлении (до 60 МПа) в нефтеносный пласт. Технология позволяет добывать трудноизвлекаемую нефть средней и высокой вязкости, а также разрабатывать керогенсодержащие пласты баженовской, доманиковой свит и др.

ТТХВ позволяет многократно увеличить коэффициент извлечения нефти по сравнению с существующими методами, используемыми нефтяными компаниями. Метод включен в перечень стратегических технологий в рамках Энергетической стратегии РФ до 2050 года и сейчас находится на этапе перехода от опытно-промышленных испытаний к промышленному тиражированию. Основным элементом технологии является специализированное оборудование, разработанное на основе НИОКР НТЦ «Оил Ресурс». Его производство осуществляется на мощностях китайских партнеров, обладающих экспертизой в серийном выпуске сложного нефтепромыслового оборудования.

«Ключевой задачей сотрудничества является адаптация производственных мощностей партнеров под задачи масштабирования технологии»,— пояснили в компании. По расчетам ГК «Кириллица», для ее внедрения потребуется несколько тысяч единиц специализированного оборудования.

В целом сегмент поставок специализированного оборудования для применения ТТХВ (без учета сервисных и цифровых решений) может достичь 2 трлн руб. до 2040 года, оценили в компании. Там подчеркнули, что сегодня основной вызов нефтегазовой отрасли — это трудноизвлекаемые запасы. «Речь уже не о расширении добычи, а о переходе к новым технологическим решениям. Мы рассматриваем международное сотрудничество как инструмент ускоренного масштабирования ТТХВ и формирования нового сегмента рынка»,— отметил акционер ГК «Кириллица» Семен Гарагуль.

Ранее, в январе 2026 года, команда технологов и ученых НТЦ «Оил Ресурс» провела серию рабочих визитов на ведущие промышленные предприятия КНР для оценки их технологических возможностей и производственного потенциала.