В Югре ожидается ранняя активизация клещей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в этом году прогнозируется ранняя активизация клещей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Клещи в регионе инфицированы не только клещевым вирусным энцефалитом, но и боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом и моноцитарным эрлихиозом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В прошлом году первые случаи укусов были зафиксированы на неделю раньше, чем в 2024 году. Чаще всего клещи присасываются в лесу (40,7%), однако каждый третий укус случается на дачах и садовых участках (27,4%). В черте населенного пункта регистрируется 18,5%, еще 10,3% — завозные случаи.

В 2025 году в Югре увеличились показатели заболеваемости клещевыми инфекциями. Прививки поставили свыше 52 тыс. человек , из них 25 тыс. детей, ревакцинировались более 133 тыс. человек, из них свыше 40 тыс. детей.

Ирина Пичурина