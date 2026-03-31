Кремль примет меры, если страны ЕС помогают ВСУ в атаках РФ дронами

Если страны Евросоюза предоставляют Украине свое воздушное пространство для атак на Россию, это вынудит РФ предпринять соответствующие меры. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы считаем, что если это имеет место - предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации — то это обяжет нас сделать соответствующий вывод и предпринять соответствующие меры»,— сказал представитель Кремля журналистам.

За минувшую неделю на территорию стран Прибалтики упали несколько украинских ударных беспилотников: 23 марта — в Литве, 25 — в Латвии и Эстонии. В российских пабликах и Telegram-каналах начала распространяться версия о том, что эти три страны разрешили Украине использовать их воздушное пространство для атак на энергетическую инфраструктуру России, чтобы обойти российские ПВО и РЭБ. Минобороны Латвии от лица всех трех стран эту версию отвергло.

