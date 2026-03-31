Мосгорсуд отказал в рассмотрении иска к РКН об ограничении YouTube

Московский городской суд не удовлетворил жалобу на определение Таганского районного суда Москвы, отказавшего в рассмотрении иска к Роскомнадзору (РКН). Иск подала Фарида Курбангалеева (признана в России иностранным агентом) с требованием признать незаконным решение РКН об ограничении работы YouTube. Апелляционная инстанция оставила определение без изменения, сообщили в пресс-службе столичных судов.

Таганский райсуд пришел к выводу, что иск подал гражданин, не обладавший на это правом, а потому прекратил по нему производство. В апелляционной жалобе истец указал, что первая инстанция рассмотрела требования без исследования доказательств, чем нарушила право на судебную защиту.

Ограничение доступа к YouTube в России началось в июле 2024 года. Решение было принято из-за отказа администрации видеохостинга соблюдать российские законодательство. Президент Владимир Путин в декабре того же года говорил, что компания Google сократила финансирование российской инфраструктуры и «сама создала себе проблемы».

Никита Черненко