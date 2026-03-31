В «Алексеевском» прокомментировали спор за участок под Уфой

АО «Агропромышленный комплекс «Алексеевский» (АПК «Алексеевский») приняло решение отменить договор с ООО «Экос» о переуступке прав на аренду земли в Уфимском районе из-за несоответствия сделки интересам предприятия. Это следует из ответа «Алексеевского» на запрос «Ъ-Уфа».

Как сообщал «Ъ-Уфа», 18 марта АПК «Алексеевский» обратилось в арбитражный суд Башкирии с исковым заявлением, в котором просит признать недействительными торги на переуступку сельскохозяйственных угодий площадью более 367 га между деревней Алексеевкой и рекой Белой, а также вернуть участок бывшему совхозу. Победителем торгов стал «Экос». В материалах дела поводом для аннулирования сделки называется отсутствие одобрения совета директоров «Алексеевского». На землю, помимо победителя конкурса, претендуют другие фирмы.

В предприятии рассказали «Ъ-Уфа», что после смены руководства новый исполнительный орган инициировал «полный внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности». Проверка установила, что при заключении договора с «Экосом» не были соблюдены корпоративные процедуры, а стоимость переуступки (торги проводились при начальной цене 67,1 млн руб.) не соответствует рыночным условиям и экономическим интересам общества. Это, полагают новые топ-менеджеры, повлекло за собой ущемление прав акционеров и всего предприятия.

«В связи с выявленными нарушениями, в целях защиты имущественных интересов АО АПК "Алексеевский" новым руководством было принято решение об обращении в Арбитражный суд Республики Башкортостан с соответствующим иском»,— говорится в ответе компании за подписью гендиректора Айдара Юсупова.

По данным Rusprofile, господин Юсупов возглавил компанию 24 марта. До него компанию около четырех с половиной лет возглавлял Дмитрий Овчинников.

Идэль Гумеров