Бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Сергею Егорову продлили домашний арест

Нижегородский райсуд на полгода продлил домашний арест бывшему вице-мэру Сергею Егорову, обвиненному в получении взятки по ст. 290 УК РФ. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Сергею Егорову инкриминировали взятку 120 тыс. руб. от предпринимателя и представителей коммерческой фирмы. Взамен бывший чиновник обещал помочь в организации парковочной деятельности на муниципальных земельных участках и не пресекать незаконную деятельность, полагает следствие. Комментировать обвинение подсудимый и его защита не стали.

Судебное следствие по уголовному делу начнется в апреле. Также прокуратура потребовала изъять в доход государства автомобиль подсудимого стоимостью 6,3 млн руб. Надзорное ведомство полагает, что машина была куплена в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

