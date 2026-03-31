В Екатеринбурге осудили троих подростков, устроивших теракт на железной дороге

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил троих подростков из Первоуральска (Свердловская область) к 6 годам колонии каждого по делу о совершении теракта на железной дороге, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой).

Суд установил, что в июле 2024 года подростки за денежное вознаграждение подожгли два релейных шкафа на перегоне Первоуральск-Подволошная. За совершенный теракт они получили 40 тыс. руб. Ущерб ОАО «Российские железные дороги» составил свыше 1,3 млн руб.

Двое из них будут отбывать срок в воспитательной колонии, третий, достигший совершеннолетия на момент вынесения приговора, — в исправительной колонии общего режима. Этим же приговором конфискованы деньги, полученные за поджог.

Уголовное дело в отношении организатора преступления выделено в отдельное производство.

Полина Бабинцева