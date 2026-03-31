Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На синюю ветку метро Петербурга выпустили четыре новых «Балтийца-2»

На линию Московско-Петроградской ветки петербургского метро вышли четыре новых поезда «Балтиец-2» синего цвета. Один из составов оборудован медиаэкраном в оконном проеме, который показывает информацию о станциях и историческую справку, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту города.

Всего Октябрьский электровагоноремонтный завод произведет 950 новых вагонов для Петербурга до 2031 года

Фото: Пресс-служба Смольного

Цена одного экрана составляет 2 млн рублей. В 2025 году 120 «Балтийцев» направили на первую, пятую и шестую линии метрополитена. До конца этого года на вторую линию выйдут 15 новых синих шестивагонных поездов, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Всего Октябрьский электровагоноремонтный завод произведет 950 новых вагонов для Санкт-Петербурга до 2031 года, пишет ТАСС. Это позволит обновить почти половину парка.

Матвей Николаев

