На синюю ветку метро Петербурга выпустили четыре новых «Балтийца-2»

На линию Московско-Петроградской ветки петербургского метро вышли четыре новых поезда «Балтиец-2» синего цвета. Один из составов оборудован медиаэкраном в оконном проеме, который показывает информацию о станциях и историческую справку, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего Октябрьский электровагоноремонтный завод произведет 950 новых вагонов для Петербурга до 2031 года

Всего Октябрьский электровагоноремонтный завод произведет 950 новых вагонов для Петербурга до 2031 года

Фото: Пресс-служба Смольного

Цена одного экрана составляет 2 млн рублей. В 2025 году 120 «Балтийцев» направили на первую, пятую и шестую линии метрополитена. До конца этого года на вторую линию выйдут 15 новых синих шестивагонных поездов, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Всего Октябрьский электровагоноремонтный завод произведет 950 новых вагонов для Санкт-Петербурга до 2031 года, пишет ТАСС. Это позволит обновить почти половину парка.

Матвей Николаев