В Чехии задержали подозреваемого в нападении на «Русский дом» в Праге

В Чехии задержан иностранец по подозрению в нападении на «Русский дом» в Праге. Об этом сообщила пресс-служба чешской полиции в соцсети X. Задержанный признался в содеянном.

«Русский дом» в Праге

Фото: rsvk «Русский дом» в Праге

«Вчера был арестован мужчина, который сдался властям и признался в нападении на здание на улице На Заторче,— сообщили в полиции.— Он иностранец, который, по его словам, планировал и готовил нападение с лета 2025 года». Гражданство нарушителя в пресс-релизе не уточнили.

26 марта культурный центр «Русский дом» в Праге забросали бутылками с зажигательной смесью. Руководитель центра Игорь Гиренко сообщал, что злоумышленники бросили в здание центра шесть «коктейлей Молотова», три из которых не взорвались. Был поврежден фасад здания. Инцидент расследуется по статье о порче имущества.

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов в беседе с «РИА Новости» назвал произошедшее спланированным терактом против российской собственности. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о «варварском акте».