«Русский дом» в Праге забросали «коктейлями Молотова»

Культурный центр «Русский дом» в Праге 26 марта забросали бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщил руководитель центра Игорь Гиренко.

Здание «Русского дома» в Праге

По словам господина Гиренко, злоумышленники бросили в здание центра шесть «коктейлей Молотова», три из которых не взорвались. «Это были именно те бутылки, которые закинули непосредственно внутрь здания»,— рассказал Игорь Гиренко RT.

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов в беседе с «РИА Новости» назвал произошедшее спланированным терактом против российской собственности. По его словам, нападавшие целились в определенную часть здания, стараясь причинить максимальный ущерб. «Бросали в центр здания, в район библиотеки, где хранится большое количество горючего материала»,— сказал господин Шевцов.

«Русский дом» в Праге работает при поддержке Россотрудничества с 1971 года. Учреждение занимается продвижением русской культуры, языка и традиций в Чехии.