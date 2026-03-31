Обвиняемый в даче взятки Карл Лоор инвестирует 425 млн в ЖК в Старом Осколе

АО СЗ «Кмапроектжилстрой» (КМАПЖС, основатель — известный в регионе предприниматель и почетный гражданин Старого Оскола Карл Лоор, находящийся в СИЗО по обвинению в даче взятки) возведет многоквартирный жилой дом в микрорайоне Степной города Старый Оскол Белгородской области стоимостью 425,5 млн руб. Информация об этом содержится в проектной декларации, опубликованной на портале «Наш.дом.рф».

Проект восьмиэтажного дома в Старом Осколе Белгородской области

Участок площадью 64,2 тыс. кв. м, на котором ведется строительство, находится в аренде у застройщика. Новый жилой комплекс будет представлять собой 8-этажное здание, включающее 80 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Общая площадь объекта составит 5,6 тыс. кв. м. Сдать дом в эксплуатацию планируется к 31 августа 2027 года. На придомовой территории будут обустроены одна детская и одна спортивная площадки. Для автомобилей предусмотрена открытая гостевая парковка как на территории строительства (77 машино-мест), так и вне ее (90 машино-мест).

По данным Rusprofile, АО «Специализированный застройщик "Кмапроектжилстрой"» (АО СЗ «Кмапроектжилстрой») зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 1992 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 932 тыс. руб. Данные об учредителях не раскрываются. Генеральный директор — Сергей Акимов. Выручка АО за 2024 год составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 477,7 млн руб.

В середине марта стало известно, что Свердловский райсуд Белгорода продлил арест в СИЗО Карла Лоора. Предпринимателя задержали осенью прошлого года по подозрению в даче взятки теперь уже бывшему мэру Старого Оскола Александру Сергиенко. Как считает следствие, в обмен на общее покровительство в 2018 году Карл Лоор передал чиновнику квартиру стоимостью 18 млн руб. в так называемом «небоскребе» — в самом высоком доме Старого Оскола. Вину предприниматель не признает, утверждая, что недвижимость была куплена у компании КМАПЖС представителем мэра.

После заключения господина Лоора под стражу Гагаринский райсуд Москвы по иску прокуратуры Белгородской области обратил в доход государства Тереховский водозабор — ключевой инфраструктурный объект, построенный компанией в 2008 году. Суд согласился с позицией надзора о том, что компания стала владельцем объекта в результате коррупционных связей с местными властями. Кадастровая стоимость изъятого имущества составляет около 215 млн руб. Решение обжалуется в Московском горсуде. В компании подчеркивают, что фактически не управляют водозабором с середины прошлого года, когда объект был арестован и передан в эксплуатацию «Белоблводоканалу».

Ульяна Ларионова