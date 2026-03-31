Кремль анонсировал переговоры Путина и Пашиняна в Москве

Президент России Владимир Путин 1 апреля проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Никол Пашинян и Владимир Путин в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян и Владимир Путин в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, а также актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности, развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе»,— отмечается в сообщении.

28 марта армянский премьер сообщал о намерении вскоре посетить Россию. Визит он анонсировал во время встречи с согражданами в Ереване, комментируя призыв одной из жительниц города не портить отношения с Россией. «О чем речь? Я вскоре отправлюсь в Россию. Мы сохраняем связи. Какой враг? Как? Россия — наш друг»,— сказал господин Пашинян (цитата по ТАСС).

23 марта президент Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы двусторонней повестки и договорились о личной встрече при первой возможности.

Анастасия Домбицкая