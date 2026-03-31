ООН: арабские государства потеряют до $194 млрд из-за войны в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке может стоить арабским государствам региона от 3,7% до 6% совокупного ВВП, то есть от $120 млрд до $194 млрд. Такие оценки приводятся в докладе Программы развития ООН «Военная эскалация на Ближнем Востоке: экономические и социальные последствия для арабских государств региона».

Доклад охватывает страны, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ), «страны Леванта» (Ирак, Иордания, Ливан, Палестина, Сирия) и североафриканские страны (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис). По оценкам Программы развития ООН, больше всего пострадают страны Персидского залива и Леванта. Они могут потерять от 5,2% до 8,7% ВВП. Кроме того, в странах Леванта и менее развитых арабских государствах уровень бедности вырастет на 5%, то есть за чертой бедности там окажутся еще дополнительно 2,85–3,3 млн человек.

Авторы доклада призывают страны Ближнего Востока «основательно пересмотреть стратегические решения в фискальной, отраслевой и социальной политике» и «укрепить региональное сотрудничество для диверсификации экономик».

