Исполнителям главных ролей в сериале о Гарри Поттере заплатят по 500 тысяч фунтов

Двенадцатилетний Доминик Маклафлин, сыгравший главную роль в сериале HBO Max «Гарри Поттер и философский камень», получит за работу £500 тыс. ($660 тыс.). Одиннадцатилетняя Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и двенадцатилетний Аластер Стаут (Рон Уизли) заработают столько же. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в телеиндустрии.

Фото: Aidan Monaghan / HBO Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер Стаут

Фото: Aidan Monaghan / HBO

«Это гигантские суммы для детей, которые еще даже не достигли подросткового возраста. И это только начало. Они получат по £500 тыс. за первый сезон. Если продолжится в том же духе, то еще до 18-летия они станут мультимиллионерами»,— цитирует издание источник. Предшественники трех юных актеров на главных ролях в фильмах о Гарри Поттере — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт — сейчас владеют значительными состояниями, которые оцениваются более чем в £100 млн, £64 млн и £50 млн соответственно.

Первый трейлер сериала «Гарри Поттер и философский камень» уже стал самым просматриваемым в истории компании HBO. За 48 часов с момента публикации он собрал более 277 млн просмотров.

Алена Миклашевская