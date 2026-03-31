Лавров назвал условия для переговоров России и Запада

Россия по-прежнему открыта к переговорам с Западом. Однако это возможно лишь при соблюдении им принципа равноправия, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Главное здесь — твердо отстаивать наши национальные интересы. Да, оставляя двери открытыми для диалога и возможных договоренностей,— сказал Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.— Но, во-первых, на строго равноправной, взаимовыгодной основе. Во-вторых, дверь открыта, и она для тех, кто захочет прийти, оставив в стороне свои капризы, и кто захочет что-то сказать внятное о том, что нам предлагается».

«А мы уже будем решать, как реагировать на все идеи, которые еще могут, наверное, прозвучать из уст западных элит. Но уж бегать ни за кем не будем - это точно»,— добавил господин Лавров.

Анастасия Домбицкая