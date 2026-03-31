Лавров подтвердил поддержку Россией прекращения огня в Иране

Россия видит признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более широкомасштабный конфликт, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В связи с этим страна выступает за безотлагательное прекращение агрессии против Ирана, подчеркнул он. По словам российского министра, Москва готова оказать сторонам посреднические услуги для скорейшего разрешения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Считаем недопустимым использование военной силы против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, где бы они ни находились — в Иране или в государствах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которые тоже испытывают серьезнейшие и негативные последствия от этой ситуации»,— сказал Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.

Министр добавил, что Россия готова оказать сторонам конфликта посредническую и иную помощь в усилиях по поиску путей возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло.

Анастасия Домбицкая